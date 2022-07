Pubblicità

MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Salva la pineta di Fellini, debellato il parassita killer. A Fregene funziona vaccino anti-Cocciniglia. Fu set film regi… - AnsaRomaLazio : Salva la pineta di Fellini, debellato il parassita killer. A Fregene funziona vaccino anti-Cocciniglia. Fu set film… -

" ladi Fregene cara a Federico Fellini, dove vi ambientò alcuni suoi film, tra cui Lo sceicco bianco. Grazie a 6000 "vaccini" inoculati nei pini da ottobre scorso, è stata infatti ...Da Clusone, oltre a visitare la fresca(detta anche 'selva') è possibile raggiungere in ... Quartirolo, Provolone eCremasco. E con cosa è possibile accompagnare queste prelibatezze se non ... Salva la pineta di Fellini, debellato il parassita killer - Lazio Mentre al Circo Massimo fervono i preparativi per il concerto dei Maneskin una densa colonna di fumo è visibile sin dal centro: si tratta di un grosso incendio scoppiato nel parco di Centocelle ...“ Questa mattina è divampato un incendio doloso in pineta” è quanto annuncia sui social il sindaco di Eboli, Mario Conte. Le fiamme hanno avvolto numerosi ettari di macchia mediterranea provocando un ...