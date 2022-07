Salernitana | nuovo tentativo per Thorsby | ecco l’offerta dei granata

(Di lunedì 11 luglio 2022) Calciomercato Sampdoria: nuova proposta da parte dellaper. I dettagli dell’ultima offerta Laha inviato a Mortenuna nuova offerta contrattuale. In caso di risposta negativa, il club campano non farà ulteriori tentativi per il norvegese, lasciandolo così alla Sampdoria. Secondo quanto riferito dall’emittente TV2, il clubavrebbe messo sul piatto un contratto quadriennale (fino al 2026) con ingaggio raddoppiato rispetto a quanto percepito attualmente in blucerchiato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

