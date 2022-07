Salernitana, Lovato si presenta: “Subito convinto dal progetto, sono carico per la stagione” (Di lunedì 11 luglio 2022) Matteo Lovato, nuovo difensore della Salernitana, si è presentato ai microfoni dei canali social del club campano in questo modo: “sono venuto pronto e carico per affrontare la nuova stagione, con nuovi obiettivi. sono stato accolto molto bene dal gruppo, ho sentito Subito calore e credo ci siano buoni presupposti per affrontare al meglio la stagione”. “Preferisco quello al centro, ma nella difesa a tre posso ricoprire tutti i ruoli – ha aggiunto Lovato – sono comunque disponibile in base a dove c’è necessità e a discrezione dell’allenatore. sono qui per impegnarmi al massimo e sudare la maglia”. Il calciatore, lo scorso anno a Cagliari, è sicuro di trovare a Salerno una piazza ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 luglio 2022) Matteo, nuovo difensore della, si èto ai microfoni dei canali social del club campano in questo modo: “venuto pronto eper affrontare la nuova, con nuovi obiettivi.stato accolto molto bene dal gruppo, ho sentitocalore e credo ci siano buoni presupposti per affrontare al meglio la”. “Preferisco quello al centro, ma nella difesa a tre posso ricoprire tutti i ruoli – ha aggiuntocomunque disponibile in base a dove c’è necessità e a discrezione dell’allenatore.qui per impegnarmi al massimo e sudare la maglia”. Il calciatore, lo scorso anno a Cagliari, è sicuro di trovare a Salerno una piazza ...

Pubblicità

OfficialUSS1919 : ?? MATTEO LOVATO È UN NUOVO GIOCATORE DELLA SALERNITANA L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accord… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Lovato: 'Sono pronto e carico per la nuova stagione' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Lovato: 'Sono pronto e carico per la nuova stagione' - sportface2016 : #Salernitana, #Lovato si presenta: “Subito convinto dal progetto, sono carico per la stagione” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Lovato: 'Sono pronto e carico per la nuova stagione' -