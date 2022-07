Salernitana | Bonazzoli a metà strada De Sanctis insiste per Thorsby e Okoli

(Di lunedì 11 luglio 2022) di Marco?De Martino SALERNO – Dopo un week end dedicato alla visite mediche degli acquisti ratificati nella scorsa settimana, a partire da oggi il direttore sportivo dellaMorgan?Decercherà di consegnare a Davide Nicola i rinforzi necessari per completare almeno per due terzi l’organico a disposizione del tecnico. Un centrale di difesa, due esterni, tre se dovesse partire anche Mazzocchi (sempre richiesto dal Monza), due centrocampisti ed altrettanti attaccanti sono i profili che il ds granata sta cercando e che potrebbe trovare nelle prossime ore. RITORNO DI FIAMMA PERDopo aver ingaggiato Pirola e Lovato, Decercherà di completare definitivamente la batteria di centrali ingaggiando un altro under e, per la precisione, l’atalantino. I rapporti con il club ...

DiMarzio : .@OfficialUSS1919: continua la trattativa per definire il ritorno di #Bonazzoli #calciomercato #SerieA - palermo24h : Bonazzoli Salernitana, attesa domani la decisione dell’attaccante le ultime - Domenic36396232 : La #Salernitana ha raggiunto un accordo con la #Sampdoria per #Bonazzoli sui 4,5mln Si lavora sull'ingaggio del cen… - SampNews24 : Presidente #Salernitana conferma: «#Bonazzoli dalla #Sampdoria?Vogliamo comprare attaccanti» - TuttoSalerno : TS - Le ultime novità sul ritorno di Bonazzoli. Distanza di 200mila euro, la Salernitana inizia a guardarsi attorno -

Ore 12:10 -sta per tornare (Valentino Della Casa - Redazione Di Marzio) Si avvicina sempre di più Federicoalla. L'attaccante di proprietà della ...Rispetto alla mattina da segnalare il ritorno in gruppo diche ha lavorato regolarmente con i compagni anche se resta in uscita, in trattativa con la. "Mercato Stiamo lavorando,...In chiave calciomercato la Salernitana del direttore sportivo Morgan De Sanctis starebbe preparando il colpo Federico Bonazzoli ...Daniele Faggiano, direttore sportivo della Sampdoria, è arrivato a sorpresa a Temù poco prima delle 18. "Per ora solo chiacchiere di mercato, a parte qualche squadra che si è mossa. Però le cose posso ...