Sale la tensione tra Russia e Ue per il blocco delle merci verso Kaliningrad. La Lituania inasprisce il blocco verso il territorio russo. Ira di Putin che incontra Lukashenko per discutere della rappresaglia (Di lunedì 11 luglio 2022) Sale la tensione tra Russia e Ue per il blocco delle merci verso Kaliningrad. Dopo le minacce di rappresaglie dei giorni scorsi da parte di Vladimir Putin, la Lituania non arretra e da oggi annuncia una nuova stretta. Secondo l’agenzia Reuters, il governo lituano ha ampliato le restrizioni che si applicano al transito delle merci verso la roccaforte russa nel cuore dell’Europa per sanzionare Mosca. Stando a quanto trapela da oggi il blocco riguarderà anche il cemento, il legno, l’alcol e i prodotti chimici industriali a base di alcol. Sale la tensione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 11 luglio 2022)latrae Ue per il. Dopo le minacce di rappresaglie dei giorni scorsi da parte di Vladimir, lanon arretra e da oggi annuncia una nuova stretta. Secondo l’agenzia Reuters, il governo lituano ha ampliato le restrizioni che si applicano al transitola roccaforte russa nel cuore dell’Europa per sanzionare Mosca. Stando a quanto trapela da oggi ilriguarderà anche il cemento, il legno, l’alcol e i prodotti chimici industriali a base di alcol.la...

