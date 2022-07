Saldi, partenza incoraggiante grazie anche al turismo (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – È partita, con qualche segnale incoraggiante, la corsa all’affare dei Saldi estivi con vetrine colorate e cartelli che annunciano la presenza di sconti e ribassi. Il 61% dei negozi di moda, abbigliamento, calzature, pelletteria e accessori, che ha risposto al monitoraggio di Federazione Moda Italia-Confcommercio, ha registrato un incremento o una stabilità rispetto alla prima settimana di vendite nei Saldi estivi del 2021, contro un 39% che ha avuto un calo. “È prematuro valutare ora l’impatto di questi Saldi estivi che, mediamente, durano 60 giorni. La prima settimana di shopping scontato, tuttavia, lascia intravedere qualche segnale di stabilità dei Saldi rispetto a quelli del 2021 soprattutto grazie al turismo, vera novità di quest’anno, che ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – È partita, con qualche segnale, la corsa all’affare deiestivi con vetrine colorate e cartelli che annunciano la presenza di sconti e ribassi. Il 61% dei negozi di moda, abbigliamento, calzature, pelletteria e accessori, che ha risposto al monitoraggio di Federazione Moda Italia-Confcommercio, ha registrato un incremento o una stabilità rispetto alla prima settimana di vendite neiestivi del 2021, contro un 39% che ha avuto un calo. “È prematuro valutare ora l’impatto di questiestivi che, mediamente, durano 60 giorni. La prima settimana di shopping scontato, tuttavia, lascia intravedere qualche segnale di stabilità deirispetto a quelli del 2021 soprattuttoal, vera novità di quest’anno, che ha ...

