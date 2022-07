Russia, il Muftì Supremo sta con Putin: 'La guerra va condotta fino alla fine' (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Muftì Supremo di Russia, Talgat Tadzuddin, il capo dei musulmani del Paese, ha espresso posizioni apertamente a sostegno delle ragioni della guerra russa in Ucraina. Celebrando a Ufa, capitale ... Leggi su globalist (Di lunedì 11 luglio 2022) Ildi, Talgat Tadzuddin, il capo dei musulmani del Paese, ha espresso posizioni apertamente a sostegno delle ragioni dellarussa in Ucraina. Celebrando a Ufa, capitale ...

Pubblicità

Asiablog_it : #RUSSIA ???? Il Gran Mufti della Russia Talgat Tadzhuddin spiega che in Ucraina i soldati russi combattono «contro l… - LBasemi : Il Supremo Mufti di Russia Talgat Tadzhuddin prega per i militari 'che svolgono il loro sacro dovere nell'operazion… - ernluccar : RT @bordoni_russia: Il Supremo Mufti di Russia Talgat Tadzhuddin prega per i militari 'che svolgono il loro sacro dovere nell'operazione mi… - NikeSkywalker : RT @NikeSkywalker: Il Supremo Mufti di #Russia Talgat Tadzhuddin prega per i militari 'che svolgono il loro sacro dovere nell'operazione mi… - NikeSkywalker : Il Supremo Mufti di #Russia Talgat Tadzhuddin prega per i militari 'che svolgono il loro sacro dovere nell'operazio… -

Russia, il Muftì Supremo sta con Putin: 'La guerra va condotta fino alla fine' Il muftì supremo di Russia, Talgat Tadzuddin, il capo dei musulmani del Paese, ha espresso posizioni apertamente a sostegno delle ragioni della guerra russa in Ucraina. Celebrando a Ufa, capitale della ... L'islam russo appoggia la guerra di Putin Mosca (AsiaNews) - Il muftì supremo di Russia, Talgat Taduddin, ha celebrato a Ufa, capitale della regione tatara del Baškortostan, la festa di d al - a, in russo il Kurban - Bajram in cui si ricorda il sacrificio ... Ilsupremo di, Talgat Tadzuddin, il capo dei musulmani del Paese, ha espresso posizioni apertamente a sostegno delle ragioni della guerra russa in Ucraina. Celebrando a Ufa, capitale della ...Mosca (AsiaNews) - Ilsupremo di, Talgat Taduddin, ha celebrato a Ufa, capitale della regione tatara del Baškortostan, la festa di d al - a, in russo il Kurban - Bajram in cui si ricorda il sacrificio ...