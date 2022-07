Russia e Italia | le aziende non tagliano i ponti

(Di lunedì 11 luglio 2022) Lo scorso 20 giugno il presidente dell’associazione degli imprenditorini Carlo Bonomi si è recato a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Due settimane fa il forum economico di San Pietroburgo ha visto la presenza di esponenti della Confindustriana tra cui Sono intervenuti Alfredo Gozzi, presidente di Confindustria. La maggior parte dellene, nonostante le pressioni, nonostante le minacce di sanzioni secondarie, continua a lavorare sul mercato russo anche se ovviamente il clima turbolento nei confronti dellaincide sul loro lavoro”. Lo ha detto oggi l’ambasciatore russo Sergey Razov in un’intervista a24 di cui l’ambasciata ha pubblicato uno stralcio. “450-500...

Pubblicità

GiovaQuez : 'La Russia guarda altrove scommettendo nella crescita di paesi emergenti. In Russia i prezzi non sono neanche lonta… - repubblica : La rivelazione. Il generale Graziano: 'Un ministro giallo-verde propose: Italia equidistante tra Usa e Russia' - reportrai3 : Approvati gas e nucleare nella tassonomia verde Ue con 328 voti contrari al rigetto. E la Russia ringrazia. Il vice… - alevale90 : Le #sanzioni alla #russia stanno distruggendo l’#Italia. Applicate senza usare il cervello. #Ucrania #Zelenski… - Candid_S_Voce : Roma-Kiev: il rischio dello stop al gas, Italia e Ue cercano soluzioni - -

...meno consumi In assenza di partner che possano colmare le diminuzioni di importazioni dalla, ... limitandoci all', si rischia persino di mettere in forse la chiusura delle centrali a ...Nello scenario base previsto ora dalla Banca d', dove ci si aspetta una prosecuzione del conflitto trae Ucraina per tutto il 2022, la crescita è stata rivista al ribasso di 2 punti ...Il Governo Draghi deve andare a casa. Ne va della salvezza degli italiani. Mario Draghi non è l’uomo della Provvidenza, come si sperava.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...