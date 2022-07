Rugby | Italia sconfitta a Batumi dalla Georgia | finisce 28-19 per i padroni di casa

(Di lunedì 11 luglio 2022) Pesanteper l’delche ha ainè stata superataformazione padrone diper 28-19. Gli azzurri, ancora un po’ acerbi data l’età media della squadra, non hanno potuto nulla contro gli agguerritini più solidi a livello di gioco e in grado di tenere il ritmo alto e non perdi palloni. Per laquesta è una vittoria di fondamentale importanza perché dal peso specifico non indifferente. La compagine del Caucaso da anni cerca di dimostrare di meritare un posto nelche conta e che il Sei Nazioni non deve essere un club esclusivo. Per questo motivo questo trionfo è portatore di un messaggio politico molto forte. Anche dal punto di vista tecnico i ...

Pubblicità

infoitsport : Rugby, test match: Brutta sconfitta per l'Italia, ko 28-19 nella trasferta in Georgia - infoitsport : Rugby - Le pagelle di Georgia-Italia - Profilo3Marco : RT @QuelGiornale: ?? L'EDIZIONE DELL’11 LUGLIO 2022 ?? #QuelGiornaleCheParlaDiSport #Sport #Wimbledon #Championships #Tennis #Londra #Djokov… - Rugbymeet : Georgia - Italia: Lamaro: “dobbiamo migliorare dal punto di vista mentale, fisico, tattico” Il CT Crowley “non poss… - QuelGiornale : ?? L'EDIZIONE DELL’11 LUGLIO 2022 ?? #QuelGiornaleCheParlaDiSport #Sport #Wimbledon #Championships #Tennis #Londra… -

...la possibile scaletta dei live di uno dei rapper più importanti per la storia del genere in. ... Oltre alla prima data, quella di Arezzo, il 10 luglio l'artista si è già esibito anche al...Il principino si era visto a febbraio, al Trofeo delle Sei Nazioni di, e anche nel 2021, durante la finalissima degli Europei di calcio tra Inghilterra e. Piccole cose poco impegnative, ...Una giornata epica per il rugby georgiano, una giornata nefasta per il rugby italiano. La sconfitta per 28-19 a Batumi contro la Georgia riporta a galla i mille dubbi del recente (e meno recente) pass ...Si è conclusa l’estate ovale dell’Italia e il rugby azzurro esce dai test match con le ossa rotte. Due vittorie e una sconfitta che non possono essere un bilancio positivo e non solo per il ko subito ...