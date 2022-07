Rugby, Italia: Crowley “Battuti nei punti d’incontro e nel gioco aereo” (Di lunedì 11 luglio 2022) Una giornata epica per il Rugby georgiano, una giornata nefasta per il Rugby Italiano. La sconfitta per 28-19 a Batumi contro la Georgia riporta a galla i mille dubbi del recente (e meno recente) passato, con l’Italia che credeva di essere superiore alle squadre di seconda fascia, ma che con la brutta vittoria col Portogallo e il ko con i georgiani ha scoperto di non essere quella squadra capace di vincere senza problemi. Ora si apriranno i processi, ma intanto il ct Kieran Crowley e capitan Michele Lamaro hanno analizzato a caldo la disfatta. “È un grande giorno per la Georgia ha meritato di vincere. Ci aspettavamo un incontro duro, fisico e con il reparto dei trequarti molto talentuosi. Abbiamo faticato a giocare per più di due fasi consecutive. Ci hanno dominato nel punto di incontro. Avevamo ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022) Una giornata epica per ilgeorgiano, una giornata nefasta per ilno. La sconfitta per 28-19 a Batumi contro la Georgia riporta a galla i mille dubbi del recente (e meno recente) passato, con l’che credeva di essere superiore alle squadre di seconda fascia, ma che con la brutta vittoria col Portogallo e il ko con i georgiani ha scoperto di non essere quella squadra capace di vincere senza problemi. Ora si apriranno i processi, ma intanto il ct Kierane capitan Michele Lamaro hanno analizzato a caldo la disfatta. “È un grande giorno per la Georgia ha meritato di vincere. Ci aspettavamo un incontro duro, fisico e con il reparto dei trequarti molto talentuosi. Abbiamo faticato a giocare per più di due fasi consecutive. Ci hanno dominato nel punto di incontro. Avevamo ...

