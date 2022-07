Rugani diventa un caso e si prova qualsiasi mossa pur di venderlo: il piano (Di lunedì 11 luglio 2022) Daniele Rugani è da tempo considerato come un punto debole della Juve, per questo motivo si sta cercando di trovare una soluzione adeguata. Uno dei giocatori che in assoluto è stato ampiamente negativo in questi ultimi anni della Juventus è stato il difensore Daniele Rugani, con il ragazzo che arrivato dall’Empoli avrebbe dovuto crescere a tal punto da poter diventare una colonna della squadra, invece è stata una delle più grandi delusioni e dunque adesso si sta cercando una soluzione. LaPresseMettersi in mostra con le proprie prestazioni in provincia non sempre garantisce di poter essere considerato un giocatore di livello e adatto per una grande squadra, ma alla fine bisogna fare degli esperimenti come quello che ha fatto la Juventus con Daniele Rugani. Il ragazzo toscano però è stato considerato ampiamente come un ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 11 luglio 2022) Danieleè da tempo considerato come un punto debole della Juve, per questo motivo si sta cercando di trovare una soluzione adeguata. Uno dei giocatori che in assoluto è stato ampiamente negativo in questi ultimi anni della Juventus è stato il difensore Daniele, con il ragazzo che arrivato dall’Empoli avrebbe dovuto crescere a tal punto da poterre una colonna della squadra, invece è stata una delle più grandi delusioni e dunque adesso si sta cercando una soluzione. LaPresseMettersi in mostra con le proprie prestazioni in provincia non sempre garantisce di poter essere considerato un giocatore di livello e adatto per una grande squadra, ma alla fine bisogna fare degli esperimenti come quello che ha fatto la Juventus con Daniele. Il ragazzo toscano però è stato considerato ampiamente come un ...

