Romina Power: "Ha lasciato il corpo" | La tragica notizia (Di lunedì 11 luglio 2022) L'ex moglie di Albano Carrisi ha dato il suo addio ad un noto artista italiano venuto a mancare recentemente La vita di Romina non può esser di certo definita priva di emozioni. La famosa cantante statunitense ha vissuto momenti positivi ed altri negativi, tra cui spicca senz'altro la drammatica scomparsa di sua figlia Ylenia. Meno di una settimana fa ha pubblicato un post su Instagram dedicato proprio a lei, all'interno del quale ha affermato di aspettarla ancora. Romina Power (Websource)Per una madre non può esistere un dolore più grande che perdere un figlio. Nella mente di Romina Power infatti, Ylenia non è svanita nemmeno per un istante Ylenia, a dispetto dei tanti anni ormai trascorsi dal tragico giorno della sua sparizione. Nessuno saprà mai fino a che punto ha influito il ...

