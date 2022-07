Romagnoli Lazio, domani le visite mediche del difensore: i dettagli (Di lunedì 11 luglio 2022) Romagnoli Lazio, tutto fatto. Il difensore pronto a sottoporsi alle visite mediche con il club biancoceleste Romagnoli alla Lazio è un affare che si farà. Il difensore è pronto a legarsi ai colori biancocelesti per i prossimi 5 anni, con opzione per il sesto, a 2,9 milioni a stagione. Il giocatore è atteso alla clinica Paideia per le 8 di domani ed una volta svolte le visite mediche raggiungerà la squadra nel ritiro di Auronzo di Cadore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 luglio 2022), tutto fatto. Ilpronto a sottoporsi allecon il club biancocelesteallaè un affare che si farà. Ilè pronto a legarsi ai colori biancocelesti per i prossimi 5 anni, con opzione per il sesto, a 2,9 milioni a stagione. Il giocatore è atteso alla clinica Paideia per le 8 died una volta svolte leraggiungerà la squadra nel ritiro di Auronzo di Cadore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

