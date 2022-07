Roma, unica regia dietro i roghi: la capitale ferita si scopre sotto assedio (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma vasto incendio nella zona Casilina: fumo visibile dal Circo Massimo La capitale d'Italia è sotto attacco. Degli interessi criminali, della sua ignavia e le sue contraddizioni e anche di una ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022)vasto incendio nella zona Casilina: fumo visibile dal Circo Massimo Lad'Italia èattacco. Degli interessi criminali, della sua ignavia e le sue contraddizioni e anche di una ...

Pubblicità

marcodilullo : @GRAB_Roma L'unica scelta all'altezza della sfida è spacchettare Atac e Ama, vendere a privati, stabilire livelli d… - Rosapeli1 : RT @McDan84: Per chi non conosce la realtà di Roma, deve sapere che siamo l'unica città con sfasciacarrozze che operano all'interno di un p… - BonoraGabriella : RT @McDan84: Per chi non conosce la realtà di Roma, deve sapere che siamo l'unica città con sfasciacarrozze che operano all'interno di un p… - jacques_jj6592 : RT @McDan84: Per chi non conosce la realtà di Roma, deve sapere che siamo l'unica città con sfasciacarrozze che operano all'interno di un p… - lciucciovino : RT @McDan84: Per chi non conosce la realtà di Roma, deve sapere che siamo l'unica città con sfasciacarrozze che operano all'interno di un p… -