Roma, un big pronto al rinnovo: si attende l’annuncio! (Di lunedì 11 luglio 2022) E’ tempo di rinnovi in casa Roma. Dopo gli arrivi di Matic e Celik, i giallorossi vogliono blindare alcuni dei pupilli di Jose Mourinho. Uno in particolare è sicuramente Gianluca Mancini. L’ex Atalanta è ormai diventato un pilastro della retroguardia giallorossa. Le sue prestazioni e il suo carisma hanno fatto crescere la fiducia della società nei suoi confronti. Proprio per questi motivi, infatti, sarebbe pronto il rinnovo contrattuale. Mancini Roma Calciomercato A riportarlo è Sky Sport che, proprio in questi ultimi minuti, ha confermato come Mancini sia pronto a proseguire la sua avventura con la Roma per i prossimi 5 anni, più precisamente fino al 2027. Si attende soltanto l’ufficialità, che dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Nicola Morisco Leggi su rompipallone (Di lunedì 11 luglio 2022) E’ tempo di rinnovi in casa. Dopo gli arrivi di Matic e Celik, i giallorossi vogliono blindare alcuni dei pupilli di Jose Mourinho. Uno in particolare è sicuramente Gianluca Mancini. L’ex Atalanta è ormai diventato un pilastro della retroguardia giallorossa. Le sue prestazioni e il suo carisma hanno fatto crescere la fiducia della società nei suoi confronti. Proprio per questi motivi, infatti, sarebbeilcontrattuale. ManciniCalciomercato A riportarlo è Sky Sport che, proprio in questi ultimi minuti, ha confermato come Mancini siaa proseguire la sua avventura con laper i prossimi 5 anni, più precisamente fino al 2027. Sisoltanto l’ufficialità, che dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Nicola Morisco

Pubblicità

supporter_roma : @Claudel_IT @gizzo97 Esiste eccome, perché anche con 5 cambi c’è chi gioca i big match e chi gioca con le neo promo… - supporter_roma : @gizzo97 @Claudel_IT Viene a far panchina? Io parto dal presupposto che si gioca col 3-5-2, perché mi sembra una de… - conlavistablack : tutti che fanno tanto un big deal (non so come si dice in Italiano) la separazione di quei due e io manco sapevo st… - prodico94 : #report ora manca una bella indagine su tutti i raccomandati amici e parenti che i big si sono portati a Roma a spese nostre - supporter_roma : @MRoscioni @EmanueleMoret17 Però le partite non sono tutte uguali, c’è chi gioca il derby e i big match e chi gioca… -