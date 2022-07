Roma: Sima, da incendio Centocelle diossina con rischio effetti cancerogeni (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos Salute) - La diffusione di diossina nell'aria causata dall'incendio di Centocelle "determina enormi rischi per la salute umana, essendo ben noti gli effetti cancerogeni e neurotossici di tale sostanza sul corpo umano". Lo afferma la Società italiana di medicina ambientale (Sima) dopo la diffusione dei primi dati Arpa relativi al rogo, lanciando l'allarme su potenziali conseguenze per la popolazione. La Sima raccomanda alla popolazione "di verificare i dati di Arpa Lazio sul livello di inquinanti nelle varie aree della città di Roma e, sulla base dei di questi, evitare di uscire di casa quando i livelli di polveri sono elevati, rinunciare a passeggiate e attività sportiva all'aperto, rimanere in casa con le ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022), 11 lug. (Adnkronos Salute) - La diffusione dinell'aria causata dall'di"determina enormi rischi per la salute umana, essendo ben noti glie neurotossici di tale sostanza sul corpo umano". Lo afferma la Società italiana di medicina ambientale () dopo la diffusione dei primi dati Arpa relativi al rogo, lanciando l'allarme su potenziali conseguenze per la popolazione. Laraccomanda alla popolazione "di verificare i dati di Arpa Lazio sul livello di inquinanti nelle varie aree della città die, sulla base dei di questi, evitare di uscire di casa quando i livelli di polveri sono elevati, rinunciare a passeggiate e attività sportiva all'aperto, rimanere in casa con le ...

