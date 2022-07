Roma si inchina ai Maneskin: in 70mila al Circo Massimo. E dal palco Damiano urla: “Fuck Putin” (Di lunedì 11 luglio 2022) Il sogno di una vita si è avverato: i Maneskin hanno riempito il Circo Massimo di Roma, la loro città di origine, per un concerto spettacolare. In 70mila si sono presentati per ascoltare e cantare assieme alla rock band che ha conquistato il mondo. Nel pubblico anche l’attrice statunitense Angelina Jolie, impegnata in questi giorni a girare il film ‘Without Blood’ da lei diretto. Tra i vip anche Anna Foglietta, Anna Ferzetti e Gabriele Muccino. Maneskin-mania al Circo Massimo e tante famiglie – Ragazzi e ragazzini, molte accompagnati da mamma e papà. Vengono da Udine dalla Sicilia dai Castelli Romani da nord a sud dell’Italia, tutti al Circo Massimo per i Maneskin. Sono più di ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 11 luglio 2022) Il sogno di una vita si è avverato: ihanno riempito ildi, la loro città di origine, per un concerto spettacolare. Insi sono presentati per ascoltare e cantare assieme alla rock band che ha conquistato il mondo. Nel pubblico anche l’attrice statunitense Angelina Jolie, impegnata in questi giorni a girare il film ‘Without Blood’ da lei diretto. Tra i vip anche Anna Foglietta, Anna Ferzetti e Gabriele Muccino.-mania ale tante famiglie – Ragazzi e ragazzini, molte accompagnati da mamma e papà. Vengono da Udine dalla Sicilia dai Castellini da nord a sud dell’Italia, tutti alper i. Sono più di ...

