Roma, senti Torreira: “Mourinho grande allenatore” (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma Torreira- La Roma continua il suo ritiro, domani gli uomini di Mourinho inizieranno la loro tourneè in Portogallo. Nel frattempo Tiago Pinto, punta a chiudere per Frattesi ma attenzione alla dichiarazioni di un ex Fiorentina. Lucas Torreira, è ritornato a pieno regime di Mikel Arteta dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina. Tra l’uruguagio e il club Toscano si sono formate tantissime incompresioni, che hanno portato ai dirigenti viola a puntare su altri giocatori. Il sogno dell’ex Sampdoria è quello di ritornare in Serie A, ieri intervistato al “El Pais” ha parlato di un suo futuro alla Roma. Di seguito, ecco le dichiarazioni del mediano: ” Ho parlato con Mourinho tanto tempo fa, è un allenatore straordinario, lo ammiro tanto. È un ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 11 luglio 2022)- Lacontinua il suo ritiro, domani gli uomini diinizieranno la loro tourneè in Portogallo. Nel frattempo Tiago Pinto, punta a chiudere per Frattesi ma attenzione alla dichiarazioni di un ex Fiorentina. Lucas, è ritornato a pieno regime di Mikel Arteta dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina. Tra l’uruguagio e il club Toscano si sono formate tantissime incompresioni, che hanno portato ai dirigenti viola a puntare su altri giocatori. Il sogno dell’ex Sampdoria è quello di ritornare in Serie A, ieri intervistato al “El Pais” ha parlato di un suo futuro alla. Di seguito, ecco le dichiarazioni del mediano: ” Ho parlato contanto tempo fa, è unstraordinario, lo ammiro tanto. È un ...

