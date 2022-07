Roma, rapina al ristorante: cliente al tavolo aggredito e derubato da un uomo a volto coperto (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma , rapina choc al ristorante . Un cliente, comodamente seduto al tavolo per cenare insieme ad altre tre persone, è stato improvvisamente aggredito e derubato in pochi secondi da un uomo a volto ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 luglio 2022)choc al. Un, comodamente seduto alper cenare insieme ad altre tre persone, è stato improvvisamentein pochi secondi da un...

Pubblicità

3roma3_ : @FrancescoRoma__ Che poi la piu grande rapina della storia del calcio è Liverpool-Roma e Roma-Liverpool... Tra gol… - NicolasVanHort1 : Che degrado Roma. Una città distrutta, con una qualità della vita pessima. #roma #gualtieridimettiti - jinchuckles : Sometimes cerca di darmi notizie utili ma alla fine è sempre un 'Omg!!! Rapina ad un portavalori a Roma!!!!! Tua no… - Mauro_di_Roma : RT @rihitster: FIRENZE: TUNISINO PICCHIA UN TURISTA E LO RAPINA DEL CELLULARE, POI LO OBBLIGA A PRELEVARE SOLDI CON IL BAMCOMAT PER RESTITU… - putamen119 : @GiGiglio99 Hai dimenticato di scrivere: 'da parte della Roma'. 40 milioni cash per Zaniolo sono una rapina a volto scoperto -