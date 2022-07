Roma: oltre 10 milioni per gli straordinari dei Vigili Urbani, ma per le strade pochi agenti (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma. Il tempo dei bilanci arriva, forse in ritardo, forse con qualche rettifica e brutta sorpresa, ma arriva. Ammonta ad oltre 10 milioni e mezzo di euro il costo delle 748mila ore di straordinario fatte dai Vigili Urbani di Roma nel 2021, un corpo che, stando ai documenti ufficiali, lavora 7 ore e 12 al giorno con riposo sabato e domenica. Dunque, va da sé che ogni vigile che si incrocia in strada nel fine settimana sta in lavoro straordinario. I dati degli straordinari e la scarsa presenza sulle strade I dati in questione emergono da un accesso agli atti e sono firmati dal comandante del corpo, Ugo Angeloni, e trasmessi anche da Il Messaggero. Inoltre, se da una parte – almeno formalmente – la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 luglio 2022). Il tempo dei bilanci arriva, forse in ritardo, forse con qualche rettifica e brutta sorpresa, ma arriva. Ammonta ad10e mezzo di euro il costo delle 748mila ore dio fatte daidinel 2021, un corpo che, stando ai documenti ufficiali, lavora 7 ore e 12 al giorno con riposo sabato e domenica. Dunque, va da sé che ogni vigile che si incrocia in strada nel fine settimana sta in lavoroo. I dati deglie la scarsa presenza sulleI dati in questione emergono da un accesso agli atti e sono firmati dal comandante del corpo, Ugo Angeloni, e trasmessi anche da Il Messaggero. In, se da una parte – almeno formalmente – la ...

