Roma, lo strano caso delle strade con limite a 30 km/h: segnalati dossi e buche che non ci sono. Multe fino a 700 euro (Di lunedì 11 luglio 2022) Segnaletica impazzita all'Eur: i cartelli stradali abbassano i limiti di velocità a 30 km orari per pericoli che, in realtà, non ci sono. Peccato però che le Multe, poi, sono reali. Sembra essere ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 luglio 2022) Segnaletica impazzita all'Eur: i cartelli stradali abbassano i limiti di velocità a 30 km orari per pericoli che, in realtà, non ci. Peccato però che le, poi,reali. Sembra essere ...

Pubblicità

Aio_Ben : RT @sergiopillai: @serracchiani @gualtierieurope Strano che se ne accorga solo adesso, gli incendi e i sabotaggi della Capitale c'erano anc… - sergiopillai : @serracchiani @gualtierieurope Strano che se ne accorga solo adesso, gli incendi e i sabotaggi della Capitale c'era… - Marta__F : RT @MarziaCoronati: Roma d’estate per me sarà sempre quel tipo che andava in giro in bici con un gatto sulla spalla. Ve lo ricordate? A pro… - PrvaZylm : Strano che non stiano facendo passare gli #incendi a #Roma come #bombardamenti russi. #Nerone - Italy_Alive : RT @silvio_garofalo: A qualcuno può sembrare strano ma mettere a fare il sindaco di Roma uno che non voleva farlo sembra non essersi rivela… -