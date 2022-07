Roma, incidente mortale al Foro Italico: perdono la vita due 20enni (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma – Sono oltre 30 gli interventi che le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma hanno effettuato da dopo la mezzanotte di oggi 11/07. A mezzanotte e 24 i Vigili del fuoco sono intervenuti in via del Foro Italico a Roma per un incidente stradale avvenuto tra due autovetture. Nello schianto frontale hanno perso la vita due ragazze di 21 e 22 anni. La strada è stata chiusa al traffico. Intervenute due aps (6/A e 9/A),i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 11 luglio 2022)– Sono oltre 30 gli interventi che le squadre dei vigili del fuoco del Comando dihanno effettuato da dopo la mezzanotte di oggi 11/07. A mezzanotte e 24 i Vigili del fuoco sono intervenuti in via delper unstradale avvenuto tra due autovetture. Nello schianto frontale hanno perso ladue ragazze di 21 e 22 anni. La strada è stata chiusa al traffico. Intervenute due aps (6/A e 9/A),i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su ...

