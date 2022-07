Roma | incidente frontale tra auto | morte due 20enni

(Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – Due ragazze di 21 e 22 anni sono, pochi minuti dopo la mezzanotte, in. E’ successo in via del Foro Italico 605, a. La strada è stata chiusa al traffico. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Due ragazze di 21 e 22 anni sono morte questa notte ain unautomobilistico. Il fatto è avvenuto intorno alla mezzanotte in via del Foro Italia: due le auto coinvolte nello schianto frontale. Sul posto vigili del fuoco, 118 e forze dell'...Tragica fine per due ragazze romane poco più che ventenni, morte questa notte ain unautomobilistico. Il fatto è avvenuto intorno alla mezzanotte in via del Foro Italico: due le auto coinvolte nello schianto frontale. Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e forze dell'...Lo schianto tra le due automobili si è verificato intorno a mezzanotte. Vano l’arrivo dei soccorsi: per le due giovani non c’era più niente da fare ...Uno schianto tremendo: morte due ragazze. Intorno a mezzanotte a Roma. Sulla tangenziale est nel tratto dalla Salaria all'Acquaacetosa. Due veicoli, una Alfa Stelvio e una Citroen c3, ...