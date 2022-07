Roma | incendio in abitazione zona Bravetta | morti madre e figlio

Pubblicità

vigilidelfuoco : #Roma, le impressionanti immagini dell’#incendio di ieri sera a #Centocelle. Realizzate con i droni dei… - vigilidelfuoco : ?? #Roma, #incendio zona Centocelle: proseguono le operazioni di spegnimento, 100 #vigilidelfuoco al lavoro con 50 m… - vigilidelfuoco : Prosegue l’intervento di 50 #vigilidelfuoco per domare l’#incendio scaturito ieri poco prima delle 17 nella zona di… - NotizieTg : Roma, in fiamme autodemolitore zona Est 19.50 Nuovo incendio a Roma. Questa volta a prendere fuoco è stato uno de… - ilfaroonline : Roma, incendio in una villa di via degli Estensi: muoiono mamma e figlio -

Dramma a. Madre e figlio sono morte a causa di un scoppiato in una villetta in via degli Estensi, nella zona della . Intorno alle 2,45 i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme. Durante ...Due persone sono morte questa notte aa causa di unscoppiato in una villetta in via degli Estensi, nella zona della Pisana . Intorno alle 2,45 i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme. Durante le ...Roma, 11 lug. Madre e figlio sono morti nella notte nell'incendio della loro abitazione al 42 di via degli Estensi, in zona Bravetta, a Roma. E' successo alle 2 ...La Capitale inizia una nuova settimana dopo la precedente segnata da un grave incendio in zona Casilina. Indagini sulle cause, non escluso il dolo ...