Roma, incendio Centocelle: avviata indagine. "Nessuna pista esclusa, neanche dolosa”. FOTO (Di lunedì 11 luglio 2022) Il 9 luglio si è sviluppato il quarto grande rogo nella Capitale. Le fiamme, partite da un deposito, hanno suscitato allarme per le esplosioni e per la densa nube di fumo che ha avvolto l'intera zona e anche i vicini palazzi. La Procura non esclude alcuna pista. Il sindaco Gualtieri conferma che per alcuni incendi è stato accertato il dolo: “Andremo avanti con gli impianti per i rifiuti. Non ci faremo intimidire". L’assessora Alfonsi: c'è di mezzo "la filiera dei rifiuti" Leggi su tg24.sky (Di lunedì 11 luglio 2022) Il 9 luglio si è sviluppato il quarto grande rogo nella Capitale. Le fiamme, partite da un deposito, hanno suscitato allarme per le esplosioni e per la densa nube di fumo che ha avvolto l'intera zona e anche i vicini palazzi. La Procura non esclude alcuna. Il sindaco Gualtieri conferma che per alcuni incendi è stato accertato il dolo: “Andremo avanti con gli impianti per i rifiuti. Non ci faremo intimidire". L’assessora Alfonsi: c'è di mezzo "la filiera dei rifiuti"

vigilidelfuoco : #Roma, le impressionanti immagini dell’#incendio di ieri sera a #Centocelle. Realizzate con i droni dei… - vigilidelfuoco : ?? #Roma, #incendio zona Centocelle: proseguono le operazioni di spegnimento, 100 #vigilidelfuoco al lavoro con 50 m… - vigilidelfuoco : Prosegue l’intervento di 50 #vigilidelfuoco per domare l’#incendio scaturito ieri poco prima delle 17 nella zona di… - CorriereCitta : Roma, tenta di salvare la mamma, poi cerca rifugio in bagno: ma muoiono entrambi nell’incendio - Zuxan3 : RT @FrancoScarsell2: Roma.Mentre documentavano le fasi dell'incendio,alcuni colleghi e cineoperatori sono stati aggrediti. “Andate via o vi… -