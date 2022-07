Roma | incendio a Centocelle | è allarme diossina | valori ampiamente sopra il limite I dati dell’ARPA

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 11 luglio 2022). In città è, perché è nell’aria a causa degli incendi che da settimane stanno assediando la Capitale. Irilevati nelle recenti indagini dalle centraline di Arpa Lazio evidenziano in modo netto che si tratta, inoltre, diben al didei limiti indicati dalla legge. A quanto pare, si tratta, in particolar modo, delle prime conseguenze dell’didi sabato scorso, 9 luglio.dopo il rogo diSono, come anticipato, indicati dai primi monitoraggi della qualità dell’aria e rilevati dai due campionatori ad alto volume utilizzati per la misura dei...