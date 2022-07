Roma, Giorgia e Beatrice morte nello schianto sulla Tangenziale. Grave il regista Carmine Elia: ecco chi è (Di lunedì 11 luglio 2022) Nel terribile incidente stradale della notte di domenica sulla Tangenziale di Roma in cui hanno perso la vita due ragazze di 21 e 22 anni, Beatrice Funario e Giorgia Anzuini, c'è anche un ferito Grave. Leggi su leggo (Di lunedì 11 luglio 2022) Nel terribile incidente stradale della notte di domenicadiin cui hanno perso la vita due ragazze di 21 e 22 anni,Funario eAnzuini, c'è anche un ferito

Pubblicità

Dome689 : Roma, terribile incidente sulla Tangenziale: morte Giorgia e Beatrice, 22 e 20 anni - Etrurianews : Le due ragazze sono morte sul colpo. Stavano viaggiando su via del Foro Italico quando hanno perso il controllo del… - anam_shivaja : RT @Arypigliate: Che palle, commento Letta e so una schifosa fascista, commento Giorgia e so una zecca comunista. Lo dico una volta per tut… - bizcommunityit : Giorgia Anzuini e Beatrice Funariu, le due amiche morte sulla Tangenziale a Roma. «Noi due per sempre insieme» - Livia_DiGioia : RT @Arypigliate: Che palle, commento Letta e so una schifosa fascista, commento Giorgia e so una zecca comunista. Lo dico una volta per tut… -