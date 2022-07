(Di lunedì 11 luglio 2022) Tragedia anel cuore delladove in un incendio hanno perso la vita madre e. Ad andare a fuoco è stata unain Via degli Estensi al civico 42. I corpi senza vita sono statidurante le operazioni di spegnimento. Leggi anche: Spaventoso incendio a, appartamento distrutto dalle: salvate 2 persone Duenell’incendio in villa aL’allarme è scattato intorno alle 2.45. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Purtroppo però per le due persone all’interno, madre e, non c’è stato nulla da fare dato che, come detto, sono state trovate morte nel corso dell’intervento. Sul posto presenti le Forze dell’Ordine e i sanitari del 118. Foto di ...

Pubblicità

ilmessaggeroit : #incendio nella villetta a #Roma, morti madre e figlio: dramma alla #pisana - CorriereCitta : Roma, dramma nella notte: mamma e figlio trovati morti carbonizzati - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @CristinaMolendi: Dalla #Raggi a #Gualtieri. Dalla padella alla brace. Povera Roma. #termovalorizzatore #nucleare #energie #rifiuti Il… - NemNemecsek : RT @CristinaMolendi: Dalla #Raggi a #Gualtieri. Dalla padella alla brace. Povera Roma. #termovalorizzatore #nucleare #energie #rifiuti Il… - nuccia20 : RT @CristinaMolendi: Dalla #Raggi a #Gualtieri. Dalla padella alla brace. Povera Roma. #termovalorizzatore #nucleare #energie #rifiuti Il… -

Il Corriere della Città

'Perché se non lavoro e non vendo le mie opere( me le chiedono da, dovevo andare a Berlino) come lo ripago quel mutuo Ecco perché dico che il laboratorio dove lavoro ai quadri lo difenderò con ...... " I sogni muoiono all'alba" , dove i protagonisti sperano che ildi Budapest, invasa dai ...Osteria Grande (BO) " San Giuseppe Pirri (CA) 5 - 2 Sant'Erminio Perugia (PG) " De Sanctis(RM) 4 ... Roma, dramma nella notte: fiamme nella villetta, mamma e figlio trovati morti Tragedia a Roma nel cuore della notte dove in un incendio hanno perso la vita madre e figlio. Ad andare a fuoco è stata una villetta in Via degli Estensi al civico 42. I corpi senza vita sono stati tr ...FOLIGNO «Combatterò con tutta la forza che ho. No, lo studio-laboratorio dove lavoro non me lo possono pignorare. I sigilli li metteranno lunedì 18, ma io sarò lì ...