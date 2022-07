Roma: conto da 1.000 euro ma lui si finge figlio del boss per non pagare. Adesso è finito in Tribunale (Di lunedì 11 luglio 2022) Il conto è da 1.000 euro ma lui non ha i soldi per pagare. E così, per uscire da quella situazione, dopo aver mangiato in un ristorante rinomato di Roma, si era finto il figlio di un esponente criminale per farla franca. Non solo. Nella circostanza aveva anche minacciato i proprietari e si era fatto consegnare l’incasso, circa 2.000 euro, per fargli “evitare problemi”. Poi si era dileguato. Peccato che su di lui però, a seguito della denuncia presentata dai ristoratori, erano poi piombati i Carabinieri che lo avevano arrestato. Si finge figlio del boss Fasciani per non pagare L’uomo, di 31 anni, era stato infatti rintracciato nel febbraio scorso mentre i fatti contestati risalgono al novembre precedente. Grazie alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 luglio 2022) Ilè da 1.000ma lui non ha i soldi per. E così, per uscire da quella situazione, dopo aver mangiato in un ristorante rinomato di, si era finto ildi un esponente criminale per farla franca. Non solo. Nella circostanza aveva anche minacciato i proprietari e si era fatto consegnare l’incasso, circa 2.000, per fargli “evitare problemi”. Poi si era dileguato. Peccato che su di lui però, a seguito della denuncia presentata dai ristoratori, erano poi piombati i Carabinieri che lo avevano arrestato. SidelFasciani per nonL’uomo, di 31 anni, era stato infatti rintracciato nel febbraio scorso mentre i fatti contestati risalgono al novembre precedente. Grazie alla ...

