Rkomi | l’album ”TAXI DRIVER” è 6 volte Disco di Platino

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 11 luglio 2022)con il suoraggiunge lo status di 6 xDIè 6diAncora una nuova soddisfazione per il cantanteche con il suodei record e della rivelazione al grande pubblico e, dopo essere risultato essere in vetta alle vendite nel 2021 e nel primo semestre 2022 – oggi raggiunge lo status di 6 xDI. Un risultato impressionante se si considera chein questione è uscito ben 15 mesi fa, con una permanenza in classifica FIMI di 62 settimane, dove è rimasto saldamente ...