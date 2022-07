Rischio stop al gas | Italia e Ue cercano soluzioni Gazprom riduce di un terzo le forniture

Pubblicità

AGI - Il taglio totale delle forniture di gas dalla Russia diventa sempre piu' probabile. L'Italia e l'Europa si preparano ad affrontare l'emergenza. Il governo sta predisponendo le misure necessarie .Lo, ufficialmente, serve a sostituire una turbina ma nessuno, a partire dal ministro dell'industria francese Bruno Le Maire, si fa illusioni: "E' sempre più probabile l'interruzione delle ... Traghetti in Italia a rischio stop per mancanza di marittimi: richiesta una soluzione al Mims Il taglio totale delle forniture di gas dalla Russia diventa sempre più probabile . L’Italia e l’Europa si preparano ad affrontare l’emergenza. Il ...Da oggi al 21 luglio il gasdotto Nord Stream chiude per manutenzione. Il rischio è che lo stop del gas russo possa prolungarsi. Intanto la scarsità ha fatto salire il prezzo in Europa a livelli pari a ...