Rinnovo con il Napoli vicino per Meret, ma la firma può tardare: il motivo (Di lunedì 11 luglio 2022) Anche nell’ultima stagione Alex Meret non è stato il portiere titolare del Napoli, sebbene ad inizio anno fosse stato quello il ruolo per lui designato. Luciano Spalletti, infatti, gli ha praticamente sempre preferito David Ospina, relegando l’ex Udinese al ruolo di portiere di Coppa. L’allenatore azzurro avrebbe fortemente voluto la conferma del colombiano, che Spalletti prediligeva per l’abilità con i piedi per la costruzione dal basso. Meret, al contrario, deve ancora certamente migliorare questo aspetto. FOTO: Getty – Meret NapoliIn conferenza stampa, il tecnico toscano ha sottolineato come saranno necessari due portieri per la prossima stagione, visto che gli impegni saranno molti. Le parole di Spalletti sono state eloquenti: “Non c’è nessuno che gli garantisce il posto!”. Nonostante il ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 11 luglio 2022) Anche nell’ultima stagione Alexnon è stato il portiere titolare del, sebbene ad inizio anno fosse stato quello il ruolo per lui designato. Luciano Spalletti, infatti, gli ha praticamente sempre preferito David Ospina, relegando l’ex Udinese al ruolo di portiere di Coppa. L’allenatore azzurro avrebbe fortemente voluto la conferma del colombiano, che Spalletti prediligeva per l’abilità con i piedi per la costruzione dal basso., al contrario, deve ancora certamente migliorare questo aspetto. FOTO: Getty –In conferenza stampa, il tecnico toscano ha sottolineato come saranno necessari due portieri per la prossima stagione, visto che gli impegni saranno molti. Le parole di Spalletti sono state eloquenti: “Non c’è nessuno che gli garantisce il posto!”. Nonostante il ...

Pubblicità

AntoVitiello : Zlatan #Ibrahimovic: situazione molto ben indirizzata per il rinnovo del contratto con il #Milan - AntoVitiello : ?? #Milan primi contatti con gli agenti di #Giroud per il rinnovo del contratto - juventusfc : Campagna abbonamenti | Parte la fase di vendita rinnovo con cambio posto per gli abbonati 19/20 ?? - Portinaia2 : Paulo dybala che in fase di colloquio per il rinnovo inizia a parlare come i fratelli Bianchi: 'Ma secondo te con… - sportli26181512 : Gazzetta - Ibrahimovic prepara i video per l'annuncio del rinnovo con il Milan: Zlatan Ibrahimovic per ora è senza… -