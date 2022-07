Rimandati ancora i concerti di Eric Clapton in Italia nel 2022: le nuove date da Bologna a Milano (Di lunedì 11 luglio 2022) Si sarebbe dovuto esibire nel 2020, poi i live sono stati posticipati. Adesso vengono Rimandati ancora i concerti di Eric Clapton in Italia nel 2022, tre tappe della tournée in tutto, quelle che faranno scalo nel nostro Paese per tre appuntamenti imperdibili. I biglietti sono già stati venduti e ma i tre show non hanno ancora fatto registrare il tutto esaurito in prevendita. Pochissimi posti sono ancora disponibili per i tre eventi attesi nella penisola. Stiamo parlando delle due date attese all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) e della terza data attesa al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Le nuove date sono già state comunicate ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 11 luglio 2022) Si sarebbe dovuto esibire nel 2020, poi i live sono stati posticipati. Adesso vengonodiinnel, tre tappe della tournée in tutto, quelle che faranno scalo nel nostro Paese per tre appuntamenti imperdibili. I biglietti sono già stati venduti e ma i tre show non hannofatto registrare il tutto esaurito in prevendita. Pochissimi posti sonodisponibili per i tre eventi attesi nella penisola. Stiamo parlando delle dueattese all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno () e della terza data attesa al Mediolanum Forum di Assago (). Lesono già state comunicate ...

