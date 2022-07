Riapertura scuole e contagi in aumento, Sindacati: “Senza sistemi di ventilazione e aule sovraffollate si chiuderanno subito. Il Governo ci ascolti” (Di lunedì 11 luglio 2022) "La Scuola si presenta all'appuntamento di settembre stressata in ogni sua componente, cosciente di avere retto e aver fatto e bene, la sua parte": così Pino Turi, segretario generale della Uil Scuola, commenta a Orizzonte Scuola il rientro a scuola a settembre, tra contagi in forte aumento nelle ultime settimane e la mancanza di misure differenti rispetto agli anni scorsi. Se infatti da una parte i virologi chiedono sistemi di ventilazione meccanica nelle scuole, dimenticando le finestre aperte e i cappotti, nulla di pronto sembra esserci per il ritorno fra i banchi dopo la pausa estiva. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 luglio 2022) "La Scuola si presenta all'appuntamento di settembre stressata in ogni sua componente, cosciente di avere retto e aver fatto e bene, la sua parte": così Pino Turi, segretario generale della Uil Scuola, commenta a Orizzonte Scuola il rientro a scuola a settembre, train fortenelle ultime settimane e la mancanza di misure differenti rispetto agli anni scorsi. Se infatti da una parte i virologi chiedonodimeccanica nelle, dimenticando le finestre aperte e i cappotti, nulla di pronto sembra esserci per il ritorno fra i banchi dopo la pausa estiva. L'articolo .

