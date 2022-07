Pubblicità

LocalPage3 : Rezza: 'Adesione al vaccino legata alla percezione del rischio' - italiaserait : Rezza: ‘Adesione al vaccino legata alla percezione del rischio’ - TV7Benevento : Rezza: 'Adesione al vaccino legata alla percezione del rischio' - -

Adnkronos

ha ricordato che sul piano economico, rispetto ad altri settori, "per le vaccinazioni spendiamo abbastanza poco e temiamo effetti collaterali che rispetto a quelli dei farmaci, strumenti ...Leggi anche Covid Italia,: "Alta circolazione virus, in aumento congestione ospedali" Covid ..."Tra i vari fattori - spiega - questo è certamente dovuto all'elevata immunizzazione e alla... Rezza: 'Adesione al vaccino legata alla percezione del rischio' (Adnkronos) – “Con il Covid abbiamo visto che le persone più anziane sono corse a vaccinarsi. E, come è giusto che sia, abbiamo le coperture più elevate nelle fasce di età più alte. Questo ci indica c ...Gianni Rezza ha rilasciato alcune dichiarazioni sui dati aggiornati del monitoraggio legato all’andamento della pandemia Covid in Italia.