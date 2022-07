Reputazione e leadership | Carlo Messina si conferma al primo posto tra i top manager

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 11 luglio 2022) Alsi trova, anche a giugno,. Secondo la classifica TopReputation di Reputation Science (società che gestisce in modo scientifico e integrato ladi aziende,e istituzioni), il Ceo di Intesa Sanpaolo – con 84.18 punti – mantiene salda la vetta. I suoi meriti sono vari: tra questi quello di aver avviato con Fondazione Belisario un progetto per sostenere talenti e aziende al femminile, di aver inaugurato il nuovo laboratorio di ricerca dedicato all’intelligenza artificiale e aver presentato le Gallerie d’Italia di Palazzo Turinetti a Torino, ristrutturato e riportato alla sua magnificenza da poco. Non solo:ha fatto sentire la propria voce a 360°, entrando nella dimensione della politica, con ...