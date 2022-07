Reina: «Ho sempre sperato di tornare al Villarreal, chiuderò qui la mia carriera, tra un anno o due» (Di lunedì 11 luglio 2022) Pepe Reina è ufficialmente il nuovo portiere del Villarreal. Oggi l’ex Lazio ha parlato in conferenza stampa, ammettendo di essere molto felice di essere tornato nel club spagnolo dopo 17 anni. “Ho sempre avuto la speranza e l’illusione di tornare. Non potrei concludere meglio la mia carriera perché mi ritirerò qui. Se sarà un anno o due, si vedrà. Spero che questo club continui a crescere e continui ad essere un punto di riferimento in Spagna e in Europa e il mio apporto sarà disponibile fin dal primo giorno”. Reina ha detto di aver seguito il Villarreal la scorsa stagione per analizzarne le partite. “Hanno avuto meriti straordinari, la fatica della Champions ha inciso sul campionato. L’obiettivo deve essere quello di lottare ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 luglio 2022) Pepeè ufficialmente il nuovo portiere del. Oggi l’ex Lazio ha parlato in conferenza stampa, ammettendo di essere molto felice di essere tornato nel club spagnolo dopo 17 anni. “Hoavuto la speranza e l’illusione di. Non potrei concludere meglio la miaperché mi ritirerò qui. Se sarà uno due, si vedrà. Spero che questo club continui a crescere e continui ad essere un punto di riferimento in Spagna e in Europa e il mio apporto sarà disponibile fin dal primo giorno”.ha detto di aver seguito illa scorsa stagione per analizzarne le partite. “Havuto meriti straordinari, la fatica della Champions ha inciso sul campionato. L’obiettivo deve essere quello di lottare ...

