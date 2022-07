Reddito di cittadinanza, Orlando: “Rapporto Inps dice che non ha scoraggiato la ricerca del lavoro e ha aiutato ad affrontare la povertà assoluta” (Di lunedì 11 luglio 2022) “Il Rapporto Inps ci dice che il Reddito di cittadinanza contrariamente a quanto si afferma non ha disincentivato la ricerca del lavoro”. Così il ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando lasciando Montecitorio, al termine della Relazione annuale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Sul governo però resta l’incognita su cosa farà il Movimento 5 stelle giovedì nell’aula del Senato. “Se uscirà dall’aula di Palazzo Madama è la fine del governo Draghi? Su questo ha già detto tutto il mio segretario. (Enrico Letta, “per noi questo è l’ultimo governo della legislatura”, ndr)”. L’attenzione è comunque incentrata sull’incontro tra governo e le parti sociali a Palazzo Chigi, in programma per la giornata. Sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) “Ilciche ildicontrariamente a quanto si afferma non ha disincentivato ladel”. Così il ministro dele delle Politiche Sociali, Andrealasciando Montecitorio, al termine della Relazione annuale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Sul governo però resta l’incognita su cosa farà il Movimento 5 stelle giovedì nell’aula del Senato. “Se uscirà dall’aula di Palazzo Madama è la fine del governo Draghi? Su questo ha già detto tutto il mio segretario. (Enrico Letta, “per noi questo è l’ultimo governo della legislatura”, ndr)”. L’attenzione è comunque incentrata sull’incontro tra governo e le parti sociali a Palazzo Chigi, in programma per la giornata. Sul ...

Mov5Stelle : I boss mafiosi di Palermo non vogliono il reddito di cittadinanza. Lo dicono chiaramente, intercettati dalle forze… - Mov5Stelle : Il redditto di cittadinanza è uno strumento che serve a sottrarre manovalanza alla mafia e alla criminalità: le rec… - Mov5Stelle : Secondo l'Istat, il Reddito di cittadinanza e le altre misure erogate dal Conte II nel 2020 hanno salvato dalla pov… - LinaPenny1 : RT @fattoquotidiano: Reddito di cittadinanza, Orlando: “Rapporto Inps dice che non ha scoraggiato la ricerca del lavoro e ha aiutato ad aff… - gnpaolo2016 : RT @confundustria: #Inps: 'Per il 23% dei lavoratori paga più bassa del Reddito di cittadinanza'. Il 32% dei pensionati ha meno di mille eu… -