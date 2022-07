Reddito di cittadinanza, Orlando: «Beneficiari non scappano dal mondo del lavoro» (Di lunedì 11 luglio 2022) «I Beneficiari del Reddito di cittadinanza non scappano dal mondo del lavoro». Lo ha detto il ministro del lavoro Andrea Orlando, in occasione della presentazione del Rapporto Annuale dell'Inps. I numeri del Reddito di cittadinanza Una dichiarazione che arriva in funzione di quelle che sono state le variazioni nella platea dei Beneficiari. L'esponente del Governo Draghi ha sottolineato come si sia passati dagli oltre 1 milione e centomila del mese (1.160.000) di aprile ai circa novecentomila (935.000) del mese di maggio. Con riferimento a maggio 2021 i nuclei dei percettori erano, invece, 1.242.000. «Non si tratta - ha chiarito - di una misura fuori controllo». Parole che, in un certo senso, ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 11 luglio 2022) «Ideldinondaldel». Lo ha detto il ministro delAndrea, in occasione della presentazione del Rapporto Annuale dell'Inps. I numeri deldiUna dichiarazione che arriva in funzione di quelle che sono state le variazioni nella platea dei. L'esponente del Governo Draghi ha sottolineato come si sia passati dagli oltre 1 milione e centomila del mese (1.160.000) di aprile ai circa novecentomila (935.000) del mese di maggio. Con riferimento a maggio 2021 i nuclei dei percettori erano, invece, 1.242.000. «Non si tratta - ha chiarito - di una misura fuori controllo». Parole che, in un certo senso, ...

