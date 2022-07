Rappuoli: ‘Tra 1 anno disponibile vaccino virus sinciziale, traguardo per l’umanità’ (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – “Tra otto mesi/un anno avremo disponibile un vaccino contro il virus respiratorio sinciziale che è stato un sogno per l’umanità per 60 anni”. A dirlo Rino Rappuoli, Chief scientist Gsk vaccines, nel corso di ‘InnovaCtion, cosa serve alle idee per diventare salute, impresa, futuro’, promosso da GlaxoSmithKline (GSK) nella sede di Verona, in occasione dei 90 anni di presenza nel nostro Paese. Lo scienziato ha sottolineato come la chiave dei grandi passi avanti sia proprio l’innovazione, “ogni volta che c’è una nuova tecnologia riusciamo a vincere una malattia nuova”, ha detto. “La messa a punto dei vaccini anti-Covid è stata una grande conquista. Ma un traguardo di cui sono molto orgoglioso è quello contro il virus respiratorio ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – “Tra otto mesi/unavremouncontro ilrespiratorioche è stato un sogno per l’umanità per 60 anni”. A dirlo Rino, Chief scientist Gsk vaccines, nel corso di ‘InnovaCtion, cosa serve alle idee per diventare salute, impresa, futuro’, promosso da GlaxoSmithKline (GSK) nella sede di Verona, in occasione dei 90 anni di presenza nel nostro Paese. Lo scienziato ha sottolineato come la chiave dei grandi passi avanti sia proprio l’innovazione, “ogni volta che c’è una nuova tecnologia riusciamo a vincere una malattia nuova”, ha detto. “La messa a punto dei vaccini anti-Covid è stata una grande conquista. Ma undi cui sono molto orgoglioso è quello contro ilrespiratorio ...

