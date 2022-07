Rappuoli: 'Tra 1 anno disponibile vaccino virus sinciziale, traguardo per l'umanità' (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. - "Tra otto mesi/un anno avremo disponibile un vaccino contro il virus respiratorio sinciziale che è stato un sogno per l'umanità per 60 anni". A dirlo Rino Rappuoli, Chief scientist Gsk ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. - "Tra otto mesi/unavremouncontro ilrespiratorioche è stato un sogno per l'per 60 anni". A dirlo Rino, Chief scientist Gsk ...

