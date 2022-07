(Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. - "La resistenza agli antibiotici è un'altra. Non è come con il Covid che è arrivato tutto insieme. Sta arrivando piano piano e, se non ci mettiamo rimedio, avremo problemi ...

Pubblicità

TV7Benevento : Rappuoli: 'Antibioticoresistenza pandemia lenta ma alto rischio' - -

Adnkronos

"Gli antibiotici - sottolinea- come farmaci funzionano benissimo. Ma appena cominciamo ad usarli già in qualche parte del mondo c'è già un batterio resistente. Li usiamo per un po' e ..."Gli antibiotici - sottolinea- come farmaci funzionano benissimo. Ma appena cominciamo ad usarli già in qualche parte del mondo c'è già un batterio resistente. Li usiamo per un po' e ... Rappuoli: 'Antibioticoresistenza pandemia lenta ma alto rischio' Roma, 11 lug. (Adnkronos Salute) - "La resistenza agli antibiotici è un'altra pandemia. Non è come con il Covid che è arrivato tutto insieme. Sta arrivando piano piano e, se non ci ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...