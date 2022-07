Rapporto Inps, Calderone (Consulenti lavoro): "Paese in difensiva, cambiare marcia" (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Labitalia) - Il Rapporto Inps presentato oggi "ci consegna il ritratto di un Paese in transizione, che sta attraversando una fase difensiva ma che deve svoltare per guardare al futuro. In particolare, il capitolo sulla cassa integrazione restituisce un anno, quale il 2021, dove l'utilizzo capillare degli ammortizzatori sociali è riuscito a esercitare la sua funzione di ‘scudo'. E proprio grazie all'impegno dei Consulenti del lavoro. Ma mostra anche i limiti di un'azione tutta impostata sulle politiche passive e che non mostra una visione futura". Così, intervistata da Adnkronos/Labitalia, Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei Consulenti del lavoro. Il fatto che nel XXI ... Leggi su iltempo (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Labitalia) - Ilpresentato oggi "ci consegna il ritratto di unin transizione, che sta attraversando una fasema che deve svoltare per guardare al futuro. In particolare, il capitolo sulla cassa integrazione restituisce un anno, quale il 2021, dove l'utilizzo capillare degli ammortizzatori sociali è riuscito a esercitare la sua funzione di ‘scudo'. E proprio grazie all'impegno deidel. Ma mostra anche i limiti di un'azione tutta impostata sulle politiche passive e che non mostra una visione futura". Così, intervistata da Adnkronos/Labitalia, Marina, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine deidel. Il fatto che nel XXI ...

