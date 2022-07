Rapporti tra politica e Chiesa Unificazione, cosa c’è dietro l’uccisione di Shinzo Abe (Di lunedì 11 luglio 2022) L'assassinio dell'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe, avvenuto venerdì in Giappone da parte di un'ex appartenente della "Federazione delle famiglie per la pace e l'Unificazione nel mondo", ovvero l'ex Chiesa dell'Unificazione del defunto reverendo coreano Moon Sun-myung, ha aperto uno squarcio sulle relazioni tra questo movimento religioso e la politica, non solo giapponese. Tetsuya Yamagami, l'assassino reo confesso che venerdì ha ucciso con due colpi di una doppietta a canna corta di fattura artigianale Abe, ha affermato di aver ucciso l'ex primo ministro perché legato a un determinato religioso che ha mandato in bancarotta la madre. Oggi il capo giapponese dell'ex Chiesa dell'Unificazione ha ammesso che la madre di Yamagami è stata un'affiliata al gruppo ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 11 luglio 2022) L'assassinio dell'ex primo ministro giapponeseAbe, avvenuto venerdì in Giappone da parte di un'ex appartenente della "Federazione delle famiglie per la pace e l'nel mondo", ovvero l'exdell'del defunto reverendo coreano Moon Sun-myung, ha aperto uno squarcio sulle relazioni tra questo movimento religioso e la, non solo giapponese. Tetsuya Yamagami, l'assassino reo confesso che venerdì ha ucciso con due colpi di una doppietta a canna corta di fattura artigianale Abe, ha affermato di aver ucciso l'ex primo ministro perché legato a un determinato religioso che ha mandato in bancarotta la madre. Oggi il capo giapponese dell'exdell'ha ammesso che la madre di Yamagami è stata un'affiliata al gruppo ...

