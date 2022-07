Raffaella Carrà | ecco perché non ha mai avuto un vestito a fiori | l’aneddoto del costumista Luca Sabatelli 

(Di lunedì 11 luglio 2022) Il 5 lulgio 2021 è scomparsa. Oggi, a un anno di distanza si ricorda il triste evento, celebrando la sua vita e la sua incredibile carriera. LEGGI ANCHE: —, il finale dello Speciale Tg1 fa commuovere il pubblico Cantante, ballerina, conduttrice e attrice,è un’icona internazionale, riconosciuta in tutto il mondo. Il Tg1 le ha dedicato una trasmissione speciale di un’ora, tra immagini di repertorio e racconti inediti di chi ha lavorato a stretto contatto con lei.sulTra questi c’è ilSabatelli, che ha raccontato diversi episodi accaduti nel collaborare con ...

A Speciale Tg1 Adriana Pannitteri ripercorre la lunga carriera di, regina della televisione in bianco e nero e poi a colori, conduttrice di tanti programmi televisivi di successo come,...In questi giorni terrà un concerto a Mesagne (Brindisi) in onore della sua amica, socmparsa circa un anno fa. Ma nella vita di Cristiano c'è stato un periodo non facile purtroppo, ...