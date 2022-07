Raduno Juventus | la strana giornata del partente de Ligt | VIDEO

(Di lunedì 11 luglio 2022) Il difensore centrale olandese Matthijs de, classe 1999, è in uscita dalla. Può andare al Bayern Monaco, in arrivo a Torino per trattarlo. I tifosi alla Continassa, però, nel giorno delgli hanno chiesto di restare in...

Così, nel giorno del ritorno dell'olandese a Torino per le visite mediche e il, gli hanno dedicato cori e attenzioni particolari, per provare a fare breccia. Lo sforzo però sembra essere ...Commenta per primo 'Resta con noi'. Così i tifosi dellahanno accolto stamani Matthjis de Ligt , presente regolarmente alla Continassa per il primo giorno didei nazionali. Il difensore olandese, però, ha già espresso le sue perplessità nei ...Settimana cruciale per definire l’organico di partenza per l’inizio della preparazione lunedì 18 luglio (venerdì 15 il ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...