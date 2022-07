Queste non sono proteste «contro le scelte di politica economica ed estera» del governo italiano (Di lunedì 11 luglio 2022) L’11 luglio 2022 è stato pubblicato un tweet contenente un video di 17 secondi che mostra una folla di manifestanti mentre intona un coro e sventola delle bandiere italiane. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del tweet, in cui si legge: «Crescono in Italia, come negli altri Paesi europei, le proteste contro le scelte di politica economica ed estera del governo: ovunque in UE si ha la sensazione che la gente non si senta piú rappresentata dai rispettivi governi e dalla classe politica che li sostiene». Nei primi giorni di luglio 2022 lo stesso filmato è circolato sui social media in lingua inglese, e secondo i suoi diffusori mostrerebbe una folla intenta a chiedere «la rimozione del governo ... Leggi su facta.news (Di lunedì 11 luglio 2022) L’11 luglio 2022 è stato pubblicato un tweet contenente un video di 17 secondi che mostra una folla di manifestanti mentre intona un coro e sventola delle bandiere italiane. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del tweet, in cui si legge: «Crescono in Italia, come negli altri Paesi europei, leledieddel: ovunque in UE si ha la sensazione che la gente non si senta piú rappresentata dai rispettivi governi e dalla classeche li sostiene». Nei primi giorni di luglio 2022 lo stesso filmato è circolato sui social media in lingua inglese, e secondo i suoi diffusori mostrerebbe una folla intenta a chiedere «la rimozione del...

