Quella Notte Infinita 2 ci sarà? La seconda stagione del thriller carcerario di Netflix è già “sul tavolo” (Di lunedì 11 luglio 2022) Quella Notte Infinita una delle proposte originali di Netflix per quest’estate: approdato sulla piattaforma ai primi di luglio, questo thriller carcerario promette sin dal primo episodio un ritmo battente all’interno di una trama claustrofobica, da divorare in modalità binge-watch. Punto forte della serie creata da Víctor Sierra e Xosé Morais è che i sei episodi di cui si compone la prima stagione si svolgono in tempo reale, in stile 24, all’interno di un carcere psichiatrico che fa da teatro dell’intera azione, un rocambolesco piano di evasione che finisce per diventare un grosso incubo per tutti. Appena arrivata nel catalogo Netflix Quella Notte Infinita ha ottenuto buone recensioni ma non ha ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 11 luglio 2022)una delle proposte originali diper quest’estate: approdato sulla piattaforma ai primi di luglio, questopromette sin dal primo episodio un ritmo battente all’interno di una trama claustrofobica, da divorare in modalità binge-watch. Punto forte della serie creata da Víctor Sierra e Xosé Morais è che i sei episodi di cui si compone la primasi svolgono in tempo reale, in stile 24, all’interno di un carcere psichiatrico che fa da teatro dell’intera azione, un rocambolesco piano di evasione che finisce per diventare un grosso incubo per tutti. Appena arrivata nel catalogoha ottenuto buone recensioni ma non ha ...

Pubblicità

_Techetechete : La notte dell’#11luglio 1982 l’Italia di Bearzot vince i mondiali in Spagna battendo la Germania 3-1. All’indomani… - WWEItalia : Una notte da campioni quella dello show blu! Arriva @YaOnlyLivvOnce e ritorna @WWERomanReigns in vista del suo matc… - teatrolafenice : Vi lasciamo con le note di ‘Romeo e Giulietta’ di Prokofiev. È la scena del balcone.. quella della notte, della lun… - brunomastro : RT @_Techetechete: La notte dell’#11luglio 1982 l’Italia di Bearzot vince i mondiali in Spagna battendo la Germania 3-1. All’indomani di qu… - robertopontillo : RT @_Techetechete: La notte dell’#11luglio 1982 l’Italia di Bearzot vince i mondiali in Spagna battendo la Germania 3-1. All’indomani di qu… -