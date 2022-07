Quarta dose, riaprono gli hub vaccinali nel Lazio. A Bolzano solo farmacie e ospedali (Di lunedì 11 luglio 2022) Riparte la campagna per la vaccinazione anti Covid con il Lazio che ha deciso di riaprire anche gli hub vaccinali già da questa settimana. Dopo la raccomandazione dell’Ema e dell’Ecdc sul ricorso alla seconda dose booster per gli over 60 e il via libera del ministro Roberto Speranza a seguire quelle indicazioni, le autorità sanitarie laziali sono state le prime ad annunciare la riattivazione del sistema di prenotazioni per la Quarta dose. Dal prossimo 14 luglio sarà infatti nuovamente possibile mettersi in coda attraverso il portale regionale per il secondo richiamo dedicato ai più anziani. In questa nuova fase, restano confermati tutti i centri di medicina generale che già svolgono le vaccinazioni, le oltre 500 farmacie che hanno aderito alla campagna e in più gli hub. A essere ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 luglio 2022) Riparte la campagna per la vaccinazione anti Covid con ilche ha deciso di riaprire anche gli hubgià da questa settimana. Dopo la raccomandazione dell’Ema e dell’Ecdc sul ricorso alla secondabooster per gli over 60 e il via libera del ministro Roberto Speranza a seguire quelle indicazioni, le autorità sanitarie laziali sono state le prime ad annunciare la riattivazione del sistema di prenotazioni per la. Dal prossimo 14 luglio sarà infatti nuovamente possibile mettersi in coda attraverso il portale regionale per il secondo richiamo dedicato ai più anziani. In questa nuova fase, restano confermati tutti i centri di medicina generale che già svolgono le vaccinazioni, le oltre 500che hanno aderito alla campagna e in più gli hub. A essere ...

