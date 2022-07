Quarta dose per tutti gli over 60 a 120 giorni da booster o da infezione: la circolare del ministero (Di lunedì 11 luglio 2022) Al via la Quarta dose di vaccino per gli over 60 . 'Apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione, la battaglia contro il Covid è ancora in corso', accelera il ministro della salute ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 luglio 2022) Al via ladi vaccino per gli60 . 'Apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione, la battaglia contro il Covid è ancora in corso', accelera il ministro della salute ...

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? 4 DOSE? NO, GRAZIE ?? Come comunicatoci da Felice Osio (FISI EMILIA-ROMAGNA),coordinatori e medici dell’ospedale… - AlexBazzaro : “Quindi lei non estenderebbe la quarta dose agli over60?” “Non spetta a me prendere queste decisioni. Penso che ar… - GiovaQuez : Ecco la circolare di Rezza. Quarta dose per over 60 e a fragili over 18 ad almeno 120 giorni dalla terza dose… - Lorenzo62752880 : RT @barbarab1974: Scusate ma la campagna vaccinale che ho avversato in modo violento ????? per cui sono stata radiata sarebbe quella roba p… - tuttologo2000 : RT @barbarab1974: Scusate ma la campagna vaccinale che ho avversato in modo violento ????? per cui sono stata radiata sarebbe quella roba p… -